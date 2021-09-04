В Великобритании разработали план действий на случай смерти королевы

Власти Великобритании предпримут чрезвычайные меры в случае смерти королевы. Разработанный план рассчитан на 10 дней – до похорон монарха.

Несмотря на то, что здоровье королевы не даёт поводов для беспокойства, документы, опубликованные изданием Politico, раскрывают уровни планирования, которые меняются в зависимости от ситуации.

В одном из документов, предполагающем худший сценарий развития событий, сказано, что "Лондон может быть забит до отказа".

Через несколько часов после смерти монарха королевский двор проинформирует премьер-министра, секретаря кабинета и глав силовых ведомств. Глава британского правительства встретится с новым королём, который после выступит с обращением к народу.