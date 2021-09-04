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17 человек погибли в результате праздничной стрельбы в воздух в Кабуле

, ИА "Амител"
Боевики отмечали захват провинции Панджшер
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Не менее 17 человек погибли и 41 человек пострадал в результате праздничной стрельбы в воздух, которую устроили представители "Талибана" (запрещённая в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Представители организации и очевидцы заявляли, что таким образом террористы решили отметить захват провинции Панджшер. Жителей Кабула заверили, что выстрелы связаны именно с празднованием.

Руководители движения призвали своих сторонников прекратить стрельбу, а также предупредили о том, что у тех, кто нарушит запрет, будут изымать оружие. Виновников также пообещали привлекать к ответственности.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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