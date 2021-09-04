Под Екатеринбургом девушка упала с заброшенного колеса обозрения

В городе Асбесте Свердловской области девушка упала с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл утром 4 сентября. Девушка пришла в парк к мужчине 1979 года рождения, который ночевал в автопарковочной сторожке. Вместе они забрались на колесо обозрения, но девушка сорвалась.

Перед падением мужчина пытался удержать её, но не смог. При падении она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, перелом.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области позднее подтвердили информацию о том, что пострадавшая скончалась в реанимации.