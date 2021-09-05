Новосибирского застройщика будут судить в Барнауле из-за родства с судьёй

Уголовное дело о мошенничестве сына основателя группы компаний "ПТК-30" Антона Коновалова будет рассмотрено в Барнауле. Подсудность изменили из-за родства Коновалова с экс-главой областного суда Риммой Шатовкиной, сообщает "Тайга. Инфо".

"Расследование дела отца и сына Коноваловых из "ПТК-30", некогда одной из крупнейших строительных компаний города, было завершено в феврале 2021 года. Им инкриминируют мошенничество с деньгами дольщиков, квартирами, находящимися в банковском залоге, и муниципальной землей. Общий ущерб по уголовному делу превысил рекордные 730 млн рублей", – сказано в сообщении.

В отношении Шатовкиной было возбуждено уголовное дело. Её судейский статус приостановили в марте 2021 года.