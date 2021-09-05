Участок под строительство автодрома продают в Барнауле

В Барнауле через аукцион продают участок земли, предназначенный для строительства автодрома. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

На аукцион выставляется участок земли по ул. Антона Петрова, 269. Его площадь составляет 0,26 гектара. Он предназначен для обустройства площадок автодрома, отмечает Фонд имущества Алтайского края.

Стартовая цена начинается от 124 900 рублей. Торги пройдут 29 сентября. Новый инвестор сможет арендовать землю сроком на пять лет. За это время он должен выполнить условия договора. При этом на участке не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений.