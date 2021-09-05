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Новости

Участок под строительство автодрома продают в Барнауле

, ИА "Амител"
Стартовая цена составляет 124 900 рублей
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

В Барнауле через аукцион продают участок земли, предназначенный для строительства автодрома. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

На аукцион выставляется участок земли по ул. Антона Петрова, 269. Его площадь составляет 0,26 гектара. Он предназначен для обустройства площадок автодрома, отмечает Фонд имущества Алтайского края.

Стартовая цена начинается от 124 900 рублей. Торги пройдут 29 сентября. Новый инвестор сможет арендовать землю сроком на пять лет. За это время он должен выполнить условия договора. При этом на участке не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.09.2021 10:11
Виктор

Автодром только учебный или гоночный тоже можно?

5.09.2021 10:23
- гость -

5.09.2021 10:11
Виктор
Куды ты разгонишься на 20 сотках?

5.09.2021 10:32
- гость -

Кольцо там нарисуйте хоть. Задолбали съезжать с третьего ряда ))

5.09.2021 10:41
- гость -


5.09.2021 10:32
- гость -
На Малахова три кольца и нарисованы, но все равно съезжают с трех рядов!

5.09.2021 10:45
- гость -


- гость -
Кольцо там нарисуйте хоть. Задолбали съезжать с третьего ряда ))

поворотниками в автошколах тоже учат пользоваться, но в дальнейшем, латентная гомосексуальность просыпается в водителях, при полной латентной ГИБДД

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