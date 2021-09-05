Ушёл из жизни известный алтайский художник Ильбек Хайрулинов

3 сентября в возрасте 81 года скончался заслуженный художник России, мастер живописи из Алтайского края Ильбек Хайрулинов. Об этом сообщила его внучка в Instagram.

Причина смерти именитого художника не сообщается. Прощание состоится в Новоалтайске 6 сентября.

Хайрулинов родился 26 сентября 1939 года в крестьянской семье в селе Шаркаево Оренбургской области. В 1975 году окончил живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. С 1974 года по 2016-й преподавал в Новоалтайском художественном училище.

В члены Союза художников принят в 1983 году. В 1995 году удостоен почётного звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", в 2000 году – "Заслуженный художник Российской Федерации".

Автор портретной галереи ветеранов Великой Отечественной войны, труда, творческой интеллигенции. Работал в области тематической картины, портрета, натюрморта, пейзажа. Его работы хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, картинной галерее Центрального музея Великой Отечественной войны и в других галереях и музеях России и зарубежных стран.