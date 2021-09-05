Жена актёра Михаила Ефремова пожаловалась на тяжёлую жизнь

Супруга российского актёра Михаила Ефремова, Софья Кругликова, пожаловалась на тяжёлую жизнь без осуждённого мужа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Женщина рассказала, что из-за финансовых проблем их дети всё лето никуда не могли съездить из-за нехватки денег. Она вынуждена трудиться на двух работах, чтобы обеспечить троих детей.

"У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми", – заявила Кругликова в в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Сейчас 49-летняя Кругликова преподает в вузе и работает с известными музыкантами в качестве режиссёра. При этом денег у друзей она просить отказывается. На вопросы о муже и его предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась.

Вечером 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября того же года актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода.