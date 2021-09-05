Жена актёра Михаила Ефремова пожаловалась на тяжёлую жизнь

Супруга российского актёра Михаила Ефремова, Софья Кругликова, пожаловалась на тяжёлую жизнь без осуждённого мужа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Женщина рассказала, что из-за финансовых проблем их дети всё лето никуда не могли съездить из-за нехватки денег. Она вынуждена трудиться на двух работах, чтобы обеспечить троих детей.
"У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми", – заявила Кругликова в в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
Сейчас 49-летняя Кругликова преподает в вузе и работает с известными музыкантами в качестве режиссёра. При этом денег у друзей она просить отказывается. На вопросы о муже и его предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась.
Вечером 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября того же года актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода.
Комментарии
мы всегда так живем и не ноем...мало денег-иди на стройку поштукатурь или покрась
Тяжела и неказиста
Жизнь жены артиста
А кому сейчас легко?
преподает в вузе и работает с известными музыкантами в качестве режиссера
И денег не хватает. Может на икру?
подготовка к досрочному освобождению?
как выйдет, продолжит наркоманить и садиться пьяным за руль
Прибедняется.
С одной стороны, половина жителей страны так живет.
С другой, ее заработки все же многократно выше среднего показателя по стране.
Всем сейчас тяжело.
Труд, труд, труд .
Пособие же получает на детей, дети должны быть сыты и одеты а на курорты когда вырастут сами заработают и поедут ,в чем проблема то ?