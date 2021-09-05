Учёный предупредил о пробуждении опасных вирусов из-за глобального потепления

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил о риске пробуждения древних болезней и вирусов из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты в тайге и тундре Сибири. Его слова приводит РИА Новости.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме учёный указал на невозможность предугадать, какой из существовавших в доисторическую эпоху вирус может появиться вновь.

"Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", – сказал Рае Квон Чунг.

Ранее военный специалист Калеб Ларсон рассказал, что глобальное потепление сыграет на руку России, так как стране будет куда проще исследовать Арктику и добывать там ресурсы. По его мнению, американцам следует принять к сведению тот факт, что "аппетит" Москвы к Арктике с годами будет только расти.