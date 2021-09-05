Водитель ВАЗа сбил 19-летнюю девушку в центре Барнаула

В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил девушку, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городского ОГИББД.

По данным полиции, авария случилась 4 сентября в 22:05 в районе дома №106/1 по пр. Ленина. 24-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 19-летнюю горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Девушку госпитализировали в городскую больницу № 1", – сказано в сообщении.

Напомним, 4 сентября в Алтайском крае водитель Honda CRV уснул за рулём и вылетел за пределы трассы, где несколько раз перевернулся. По словам очевидца, мужчина купил эту машину в день аварии.