Пропавшего в Кемерове актёра нашли мёртвым

В Кемерове нашли тело бывшего актёра театра для детей и молодёжи Максима Герцева. Утром 3 сентября мужчина уехал на автомобиле и перестал выходить на связь.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что тело 25-летнего Герцева нашли в районе дач в Заводском районе Кемерова. Предварительная причина смерти – самоубийство.

По данным кемеровского театра, актёр играл в нескольких спектаклях, среди которых "Доктор Айболит и его звери", "Портрет Дориана Грея" и "Пьяные". В беседе с РЕН ТВ директор учреждения Григорий Забавин рассказал, что Герцев уволился из театра ещё в июне.

"В июне этого года, поняв, что это не совсем его профессия, – и, может быть, это решение было верным действительно, – решил чего-то другого в жизни искать", – сказал Забавин.

По его словам, отношение к Герцеву в театре было хорошее. Забавин охарактеризовал его как надёжного и очень ответственного человека. Почему бывший сотрудник театра пошёл на такой шаг, директор не знает, но подозревает, что это мог быть "какой-то кризис".