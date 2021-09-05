11-километровая пробка образовалась между Барнаулом и Новоалтайском

Фото: Barnaul 22
Огромная пробка собралась между Барнаулом и Новоалтайском из-за произошедшей на трассе массовой аварии, сообщают в паблике Barnaul 22.
"Авария в сторону Барнаула, не доезжая до поста ГАИ", – рассказали в сообществе.
Судя по опубликованным кадрам, на трассе "паровозиком" столкнулись как минимум четыре автомобиля. О пострадавших ничего неизвестно.
По данным "Яндекс.Карт" на 19:30, затор растянулся более чем на 11 километров – от конца ул. Дорожной в Новоалтайске и почти до въездной стелы в Барнаул. В краевой столице при этом дорожная ситуация оценивается в два балла из десяти.
Комментарии
Пока не уберут измеритель скорости средней, или не переставят вторую камеру до Фирсово, так и будут там биться
дистанцию соблюдать не пробовали , нюхопопы!
Дистанцию надо держать. К сожалению, многие водилы лихачат и дистанцию не держат...
олени нашли друг друга. наверное брачный сезон начался.
Ну чо, уступили лоху дорогу, он же быстрее, и в опу мыргал..... Развелось идиотов думающих что им обязаны левую полосу все освободить.