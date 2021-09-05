11-километровая пробка образовалась между Барнаулом и Новоалтайском

Фото: Barnaul 22

Огромная пробка собралась между Барнаулом и Новоалтайском из-за произошедшей на трассе массовой аварии, сообщают в паблике Barnaul 22.

"Авария в сторону Барнаула, не доезжая до поста ГАИ", – рассказали в сообществе.

Судя по опубликованным кадрам, на трассе "паровозиком" столкнулись как минимум четыре автомобиля. О пострадавших ничего неизвестно.

По данным "Яндекс.Карт" на 19:30, затор растянулся более чем на 11 километров – от конца ул. Дорожной в Новоалтайске и почти до въездной стелы в Барнаул. В краевой столице при этом дорожная ситуация оценивается в два балла из десяти.