Такой день. Убыль населения в Алтайском крае и нашествие змей

Алтайский край оказался в числе лидеров в Сибирском федеральном округе по миграционной убыли населения по итогам первых шести месяцев 2021 года. Всего из региона за первое полугодие уехало 34 158 человек, а приехало – 30 900.

Жители барнаульского садоводства "Меланжист" рассказали о нашествии змей. Люди массово находят пресмыкающихся на своих участках.

В крае падают цены на социально значимые продовольственные товары – дешевеют сезонные овощи, яйца, сахар и вермишель.

Воспитанник барнаульского "Динамо" Александр Ерохин стал первым футболистом, забившим гол в сборной Валерия Карпина. Игрок отличился в матче с командой Кипра. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу россиян.

Труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли утром 5 сентября в одной из квартир Барнаула. Подозреваемого ищут правоохранители.

В Барнауле на месте кафе "Ку-ку" на проспекте Калинина открыли новую точку супермаркета "Пятёрочка". При этом само заведение не исчезло полностью, а просто переехало в подвальное помещение этого здания.