Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли команде из Екатеринбурга

Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде крупно проиграли "Уралу-2" из Екатеринбурга. Матч 8-го тура первенства ФНЛ-2 состоялся 5 сентября на стадионе спортбазы "Бажовия" в посёлке Сысерть Свердловской области и завершился поражением алтайской команды со счётом 1:4.

Дублёры "Урала" трижды поразили ворота Богдана Карюкина уже к 38-й минуте встречи. До свистка на перерыв барнаулец Антон Петухов один мяч отыграл. Однако уже на 49-й минуте уралец Иван Галанин установил окончательный результат – 4:1.

После победы "Урал-2" набрал 13 очков и поднялся на пятое место, сместив с этой позиции динамовцев. У барнаульцев осталось 12 очков, и теперь команда Александра Суровцева занимает шестую строку турнирной таблицы.

В следующем туре 8 сентября "Динамо" на домашней арене примет ульяновскую "Волгу". Игра состоится на стадионе "Динамо" и начнётся в 15 часов.