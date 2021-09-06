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Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли команде из Екатеринбурга

, ИА "Амител"
Теперь алтайские спортсмены занимают шестую строку турнирной таблицы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде крупно проиграли "Уралу-2" из Екатеринбурга. Матч 8-го тура первенства ФНЛ-2 состоялся 5 сентября на стадионе спортбазы "Бажовия" в посёлке Сысерть Свердловской области и завершился поражением алтайской команды со счётом 1:4.

Дублёры "Урала" трижды поразили ворота Богдана Карюкина уже к 38-й минуте встречи. До свистка на перерыв барнаулец Антон Петухов один мяч отыграл. Однако уже на 49-й минуте уралец Иван Галанин установил окончательный результат – 4:1.

После победы "Урал-2" набрал 13 очков и поднялся на пятое место, сместив с этой позиции динамовцев. У барнаульцев осталось 12 очков, и теперь команда Александра Суровцева занимает шестую строку турнирной таблицы.

В следующем туре 8 сентября "Динамо" на домашней арене примет ульяновскую "Волгу". Игра состоится на стадионе "Динамо" и начнётся в 15 часов.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

6.09.2021 08:58
123

Всё, что нужно знать об алтайском футболе на сегодняшний день! Проиграли дублёрам. К 38 минуте уже 3:0 горели. Ну давайте господа министры спорта, Рябцев да Лёшик, начинайте хлопать себя ушами по щекам какой у вас великий футбол....

6.09.2021 09:00
гость

А зарплату наших футболистов можно озвучить, чтобы знать ,переживать нам болельщикам из=за этого или нет?

6.09.2021 09:38
Гость

6.09.2021 09:00
гость
Наверное,всё-же меньше,чем баскетболисты. Да и за что платить? За сезон не более 35 матчей по 1,5 часа-полторы недели рабочей. Плюс жратва бесплатная и здоровье на халяву.

6.09.2021 10:03
- гость -

Матч состоялся у берёз и сосен.

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