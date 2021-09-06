Стрелка с Алтая Каменского заставили сидеть 7 дней на карантине, чтобы не заразить Путина

Призёры Олимпийских игр в Токио встретятся в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Ради этого спортсмены обязаны провести семь дней на карантине, чтобы не заразить главу государства коронавирусом. Одним из тех, кто будет неделю находиться на изоляции, стал и алтайский стрелок Сергей Каменский, завоевавший в Токио серебро и бронзу.
Согласно заявлению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча с олимпийцами состоится 10 сентября. 2 сентября спортсмены уйдут на карантин. Отбывать его они будут в отеле в номере по одному. Выходить из них спортсменам строго запретили. Сергей Каменский и другие призёры Олимпиады обязаны сдавать тест на коронавирус раз в два дня.
Спортсмены живут в "Президент-Отеле", который расположен в районе Якиманка. Окна выходят на Москву-реку и знаменитый памятник Петру I. В соцсетях призёры Олимпиады рассказывают, что находиться на изоляции очень трудно. Тем более что в Токио они также постоянно сдавали тесты и им запрещали выходить из своих комнат.
"В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. Будем сдавать тесты на ковид три раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет семь дней выжить в одной комнате", – написала гимнастка Ангелина Мельникова, которая завоевала в Токио золото и две бронзы.
О том, что героям соревнований надо уйти на карантин перед встречей с Путиным, алтайский спортсмен Сергей Каменский рассказал 12 августа во время прилёта в Барнаул. Стрелок с иронией говорил о необходимости самоизоляции.
"Нам сказали, что в сентябре. Придётся отсидеть недельный карантин, чтобы случайно не заразить президента. Сегодня встречусь с Виктором Томенко, а потом буду несколько месяцев отдыхать", – сказал стрелок из Бийска.
Отметим, Сергей Каменский стал доверенным лицом президента. На Олимпиаде в Токио алтайский спортсмен выиграл две медали. Он занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Спортсмену совсем немного не хватило до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. При этом Сергей установил личный рекорд. Также он в паре с Юлией Каримовой взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Комментарии
Так Путин же прививку ставил. Или не доверяют вакцине? Получается, что вакцина просто блеф?
Опа, чирик! Так Путин же спутник-v воткнул!
Децл пожить в отеле с видом на Москва-реку, а потом встретиться с Президентом — это времяпрепровождение мечты!
А маска и дистанция в полтора метра не помогает? Так получается власть врет, что маски, дистанция и прививка спасают от заражения вирусом???
Страшно жить в Президент-отеле. Подходишь к окну - а там огромный истукан от Церетели. Поневоле вздрогнешь...
А по видеоконференции встречу провести сложно было? Если так боятся.....
сколько денег бы сэкономили. и времени......
А говорили, что "Фунтик Уии" - работает.
Ну поДзюбит недельку... ничего страшного...))) рука твержже станет
А по факту-земляк молодец, респект и уважуха
а то что президент опасается ковида- эт нормально, возраст то у него уже недетский (в группе повышенного риска)...
многие отписавшиеся выше - злобные тролли))
которые не могут порадоваться за спортсмена, и Отель на Якиманке с видом на Москва-реку - им не светит, равно как и встреча с ВВ (невелика честь - но тем не менее), так что остается им только тут писать и Дзюбить в хрущевке с видом на помойку
Фанат Дзюбы на месте. Я спокоен.
А кто такой Дзюбы???
многие отписавшиеся выше - злобные тролли))
Как трудно недельку на халяву пожить в шикарном отеле в предвскушении нескольких мульёнов.
11:33
Иsтина
А кто такой Дзюбы???
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Вверху справа есть крестик, нажми его. Или Alt+F4.
6.09.2021 11:22
Ледокол
А где Вы увидели плохие высказывания в адрес спортсмена? Вы хоть на ночь мозг выключайте, а то он у Вас такого нафантазировал!
Хорошо работают вакцины значит.
Зачем тратят деньги налогоплательщиков на вот это всё?
Спортсмены получили олимпийские медали, за что и боролись. Но надо попиариться и щедрому за чужой счёт путину.
Тут два варианта:
1. Соврал, что привился. Значит вакцина не такая уж безопасная.
2. Привился, но всё равно боится. Значит вакцина не эффективная.
Раскудахтались! Нормальная практика в любой, кстати, стране - побыть на карантине перед встречей с первым лицом. тем более, что в Японии очень даже плохо с ковидом.
6.09.2021 12:09
- гость -
1. Прививка хорошая, надежная.
2. Мер безопасности НИ ОДНА прививка не отменяет в период пандемии.
Маску на обоих и не надо никакого карантина. Тем более, что Путин привит.
6.09.2021 11:08
- гость -
А маска и дистанция в полтора метра не помогает? Так получается власть врет, что маски, дистанция и прививка спасают от заражения вирусом???
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Помогают. Поэтому не понимаю, зачем нужен карантин перед встречей. Попу прикрывают, перестраховываются. Типа, мы сделали всё, что могли.
12:10
- гость -
Нормальная практика в любой, кстати, стране - побыть на карантине перед встречей с первым лицом.
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"Мировая практика™"
6.09.2021 11:46
- гость -
У меня крестик вверху слева... и альтэф4 не работает.... Ибо ни разу не винда
Иsтина
Продолжаю, и вместо головы у тебя то место, на котором нормальные люди обычно сидят Я догадлив не по годам
6.09.2021 14:08
- гость -
))))))))))))))))))) !!!!!