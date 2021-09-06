Стрелка с Алтая Каменского заставили сидеть 7 дней на карантине, чтобы не заразить Путина

Призёры Олимпийских игр в Токио встретятся в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Ради этого спортсмены обязаны провести семь дней на карантине, чтобы не заразить главу государства коронавирусом. Одним из тех, кто будет неделю находиться на изоляции, стал и алтайский стрелок Сергей Каменский, завоевавший в Токио серебро и бронзу.

Согласно заявлению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча с олимпийцами состоится 10 сентября. 2 сентября спортсмены уйдут на карантин. Отбывать его они будут в отеле в номере по одному. Выходить из них спортсменам строго запретили. Сергей Каменский и другие призёры Олимпиады обязаны сдавать тест на коронавирус раз в два дня.

Спортсмены живут в "Президент-Отеле", который расположен в районе Якиманка. Окна выходят на Москву-реку и знаменитый памятник Петру I. В соцсетях призёры Олимпиады рассказывают, что находиться на изоляции очень трудно. Тем более что в Токио они также постоянно сдавали тесты и им запрещали выходить из своих комнат.

"В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. Будем сдавать тесты на ковид три раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет семь дней выжить в одной комнате", – написала гимнастка Ангелина Мельникова, которая завоевала в Токио золото и две бронзы.

О том, что героям соревнований надо уйти на карантин перед встречей с Путиным, алтайский спортсмен Сергей Каменский рассказал 12 августа во время прилёта в Барнаул. Стрелок с иронией говорил о необходимости самоизоляции.

"Нам сказали, что в сентябре. Придётся отсидеть недельный карантин, чтобы случайно не заразить президента. Сегодня встречусь с Виктором Томенко, а потом буду несколько месяцев отдыхать", – сказал стрелок из Бийска.

Отметим, Сергей Каменский стал доверенным лицом президента. На Олимпиаде в Токио алтайский спортсмен выиграл две медали. Он занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Спортсмену совсем немного не хватило до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. При этом Сергей установил личный рекорд. Также он в паре с Юлией Каримовой взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.