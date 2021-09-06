Водителям начнут назначать новый штраф с помощью видеокамер

В ближайшее время ГИБДД могут начать назначать наказание за езду без ходовых огней и ближнего света автоматически, с помощью средств фотовидеофиксации. Об этом в разговоре с агентством "Прайм" заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Как отметил юрист, обычно в таком случае назначается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. При этом Миронов заметил, что при штрафах "с камер" назначаются только штрафы, однако оплатить их можно будет со скидкой 50%.
Введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте федерации, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на территории всей России, подчёркивает он.
Комментарии
"что при штрафах "с камер" назначаются только штрафы", вот и суть всего - пополнить казну штрафами и распределить это по карманам власть имущих!
6.09.2021 10:45
- гость -
Ездить по правилам не пробовали? Говорят, сохраняет жизнь, здоровье и деньги.
В пробке в солнечный день фары сильно жизнь сохраняют
6.09.2021 11:11
- гость -
А почему Вы решили, что я нарушаю правила? Лично у меня автомобиль с автоматическими ходовыми огнями.
Я про то, что властям плевать на безопасность на дорогах, им важно драть с людей деньги! Ни одна камера не предотвратила аварию. К примеру: на новом мосту стоит камера, а сколько там аварий уже произошло...
Производители лампочек апплодируют.
В солнечный день, действительно, пользы от них 0.
А ведь лампочки используют энергию, которая берется от сжигания бензина.
Ау, экологи, как вы оцениваете ненужные выбросы углекислого газа и сжигание ненужного бензина?
Пусть одна лампочка есть 20 Вт (зачастую это много больше, вкруговую считай минимум 50 Вт).
20000 машин в городе одномоментно на дорогах = 1000 кВт на лампочки.
Тонны бензина.
Давно пора, задрали "летучие голландцы" на трассе, в сумерках и ночью! Ещё бы полевые стенды поставили на трассах - карать за "колхозные" галогенки и светодиоды. Отдельно помяну "фуро*водов" Которые обвешаны фонарями против всех правил - жестко слепят и когда в лоб едут и когда сзади догоняют.
Предупреждение по нарушению получить нельзя
афигитеные нарушения прав человека..
6.09.2021 11:51
Прохожий
За "колхоз" со светодиодами, полностью согласен! Прилепят две ленточки из четырех светодоидов и радуются! Лучше купить нормальные лампы в фары, а не дишман за сто рублей который перегорает через месяц или поставить нормальные ходовые огни.
11:51
Прохожий
Отдельно помяну "фуро*водов" Которые обвешаны фонарями против всех правил - жестко слепят и когда в лоб едут и когда сзади догоняют.
---------------------------------------------
Свали с дороги, Уася. Как же ты ездишь, что тебя фуры(80-90км\ч) обгоняют?
12:06
какие тебе 80-90? щас фуры так по трассам летают, что гонщики формулы 1 нервно курят в стороне!
12:13
Виталий
щас фуры так по трассам летают
-----------------
Частник так не полетит, а остальные "не отвязаны" и с GPS...если только это не Delko или ДЛ
Интересно, как будет организован процесс опротестования, если просто в солнечный день из-за блика фар не видно будет на камеру что она включена?
или как обычно задача собрать а не обезопасить
ли как обычно задача собрать
ну как всегда
6.09.2021 12:32
гость
Властей это уже не волнует. Самое главное получить деньги и все, а там пускай водитель бегает и доказывает, что он не верблюд. Но, т.к. государство отдавать назад деньги не хочет, то и доказать правоту свою водитель не сможет. Ему не дадут этого сделать...