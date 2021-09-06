Партия "Новые люди" включила предложения барнаульцев в свою программу

На прошлой неделе лидер "Новых людей" Алексей Нечаев презентовал программу партии. В неё вошли главные предложения по обустройству страны: вернуть прямые выборы мэров, оставлять больше налогов в регионах, расширить практику судов присяжных, сообщает пресс-служба партии.

Все идеи основаны на беседах с активистами из разных регионов, в том числе Алтайского края. Алексей Нечаев и его советник Сардана Авксентьева в мае приезжали в Барнаул, где общались с местными урбанистами, общественниками и депутатами. Тогда лидер "Новых людей" отметил серьёзный туристический потенциал региона. "Мы собрали предложения экспертов из различных отраслей, выпустили книгу, основанную на их оценках. Сейчас видим, что многие высказанные идеи вошли в программу партии "Новые люди". То есть голос регионов был услышан", – отмечает кандидат в депутаты Госдумы от Алтайского края Владислав Вакаев.

Часть предложений в программе касаются социальной сферы: образования и медицины. Так, "Новые люди" предложили отказаться от излишней бюрократии, которая присутствует у медиков и учителей. Основными проблемами в стране "Новые люди" считают оторванных от жизни чиновников, коррупцию и тотальный контроль. "Существуют две параллельные России. В одной национальные проекты реализуются, экономика развивается семимильными шагами, там всё якобы очень здорово. В такой России живут чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций. Но есть и другая – настоящая Россия. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там всё не так хорошо, как хотелось бы. Задача партии "Новые люди" сделать так, чтобы эти две России наконец воссоединились", – говорит Сардана Авксентьева.

"Новые люди" предлагают сделать выборными должности мэров, прокуроров, судей, глав МВД – то есть всех, от кого напрямую зависит уровень жизни людей.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. На места в парламенте претендуют 14 партий. В бюллетене они будут расположены в следующем порядке.