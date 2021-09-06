Ещё 24 пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае

24 пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 20 случаях.
Всего за время пандемии умерло 4847 человек, из которых 3699 – от COVID-19.
Также в регионе зарегистрировали 239 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 71 889 человек.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 69, Рубцовск – 14, Бийск – 12, Заринск – 9, Новоалтайск – 8, Славгород, Змеиногорский район – по 7 заболевших, Алейск, Бийский район – по 6 заболевших, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Благовещенский, Мамонтовский, Поспелихинский, Третьяковский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Павловский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
Выздоровели ещё 372 человека. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 54 792 пациента.
Комментарии
В Алтайском крае около 2 300 000 человек и что такое 239 человек ??? Давайте посмотрим сколько онкобольных, людей с заболеванием сердечно сосудистой системы...
Может хватит уже нагнетать нервозность? Кому надо уже поставили прививки.
Под корону и заболеваемость обычным гриппом списывают.
6.09.2021 12:32
- гость -
Так и не нервничайте. Можете даже новости о ковиде не читать,не заставляем.
6.09.2021 13:03
Гость
Я и не нервничаю! Плевать я хотел на ковид! Я им не болею!
6.09.2021 14:17
- гость -
Привился? Заставили?
Комментировать тоже заставляют?
6.09.2021 14:32
Гость
И не прививался! Это вас заставляют маски носить и вы носите с радостью. А я плевать хотел и на маски и на указы властей!
а вы не думаете, что сильно уменьшают число заболевших, и умерших не снижается
6.09.2021 12:32
- гость -
В Алтайском крае около 2 300 000 человек и что такое 239 человек ??? Давайте посмотрим сколько онкобольных, людей с заболеванием сердечно сосудистой системы...
Может хватит уже нагнетать нервозность? Кому надо уже поставили прививки.
Под корону и заболеваемость обычным гриппом списывают.
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239 - это каждый день, и это только вершина айсберга, т.к. тесты делают минимальному числу заболевших.
И не врите, что под корону списывают больных гриппом. Без положительного ПЦР вам никто диагноз "коронавирус" не поставит.
6.09.2021 12:32
- гость -
Алё! Вокзал? Так это всего лишь за последние сутки, если что. Вам мало????
6.09.2021 14:43
- гость -
+1000000000000000000!!!
6.09.2021 14:43
- гость -
И что? Да мало! Заболело за сутки 239 а выздоровело сколько? Вот баланс и наведен!
6.09.2021 14:42
- гость -
"И не врите, что под корону списывают больных гриппом", я и не верю - я знаю! У меня родственник прокатился со мной на машине с кондюком, назавтра засопатил. Вызвал скорую. Сделали тест - коронавирус. И только у него, у всей семьи все в норме! А последующий тест показал отсутствие заболевания! Ну и..?
6.09.2021 14:40
гость
А разве до вируса люди не умирали? Обратите внимание, пишут, что умерло с короновирусом, а не от коронавируса! Это так же, как сказать, что умерли с палочкой Коха!
6.09.2021 15:05
- гость -
Сделали тест - коронавирус. И только у него, у всей семьи все в норме! А последующий тест показал отсутствие заболевания! Ну и..?
Есть такое мнение, что этот тест 50/50 как в одну так и в другую сторону. Короче погоду на марсе он показывает или настроение мартовских грибников.