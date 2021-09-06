Ещё 24 пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае

24 пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 20 случаях.

Всего за время пандемии умерло 4847 человек, из которых 3699 – от COVID-19.

Также в регионе зарегистрировали 239 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 71 889 человек.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 69, Рубцовск – 14, Бийск – 12, Заринск – 9, Новоалтайск – 8, Славгород, Змеиногорский район – по 7 заболевших, Алейск, Бийский район – по 6 заболевших, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Благовещенский, Мамонтовский, Поспелихинский, Третьяковский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Павловский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Выздоровели ещё 372 человека. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 54 792 пациента.