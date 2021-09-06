Житель Алтайского края потратил краденые деньги на путешествие

46-летнего жителя Змеиногорска задержали по подозрению в краже из магазина и дома его приятеля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские выяснили, что мужчина похитил 20 000 рублей, мобильный телефон, семь блоков сигарет, спиртное и продукты питания.

"Похищенными продуктами питания и спиртными напитками злоумышленник угощал своих друзей, а денежные средства тратил на транспортные расходы, путешествуя по Алтайскому краю, – уточнили в ведомстве. – Как удалось установить, из Змеиногорска мужчина направился в город Рубцовск на такси, а потом приобрёл билеты в город Барнаул".

В краевой столице горожанина встретили правоохранители и сопроводили в ближайший отдел полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража" и взяли его под арест. Расследование продолжается.