Спрос на материалы для отделки жилья вырос в три раза за год

Спрос на материалы для отделки жилья в России вырос в три раза за год, рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера "ВсеИнструменты.ру". Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в августе этого года спрос на товары для ремонта был в 3,1 раза больше, чем год назад. При этом покупателей не остановил даже рост цен – россияне предпочли покупать всё необходимое для ремонта и отделки сразу.

При этом нередко на ремонт берутся кредитные деньги. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт", в 2021 году россияне активно берут кредиты на ремонт жилья. В среднем семьи занимают на новую отделку по 270 тысяч рублей. Самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт – 60 месяцев.