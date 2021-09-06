Спрос на материалы для отделки жилья вырос в три раза за год

Спрос на материалы для отделки жилья в России вырос в три раза за год, рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера "ВсеИнструменты.ру". Об этом сообщает РИА Новости.
Так, в августе этого года спрос на товары для ремонта был в 3,1 раза больше, чем год назад. При этом покупателей не остановил даже рост цен – россияне предпочли покупать всё необходимое для ремонта и отделки сразу.
При этом нередко на ремонт берутся кредитные деньги. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт", в 2021 году россияне активно берут кредиты на ремонт жилья. В среднем семьи занимают на новую отделку по 270 тысяч рублей. Самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт – 60 месяцев.
Комментарии
Массово по всей стране сдается новое жилье и практически все квартиры без отделки. Как тогда должен вырасти спрос если людям надо заехать сразу и жить, чтобы не платить за аренду другой квартиры + ипотеку (в большинстве новостроек). Кто-то снимет сливки с данного ажиотажа.
Ремонт надо затевать только тогда, когда на всё остальное хватает