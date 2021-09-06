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29 многоквартирных домов в Барнауле остались без горячей воды на двое суток

, ИА "Амител"
За это время сотрудники СГК переустановят заглушки на трубопроводе
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С 12:00 6 сентября до 12:00 8 сентября горячую воду отключили в 29 многоквартирных и 15 частных домах, трёх административных зданиях и школе. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Ограничение коснулось жителей улиц 42-й Краснознамённой Бригады, Волгоградская, Малахова, Советской Армии и других.

Отключение требуется для переустановки заглушек на трубопроводе и последующей замены 389,6 метра внутриквартальной теплосети диаметром 40 см.

Адреса, попавшие под отключение, отмечены на карте ниже.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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