Более 200 тысяч рублей. Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями сентября признаны генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. Таким специалистам работодатели готовы предложить зарплату в районе 200-300 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Наибольшую зарплату предлагают кандидату на вакансию генерального директора образовательного центра. Работа предполагает управление компанией, развитие продаж и ненормированный рабочий день.

До 250 тыс. рублей может получать разработчик приложений, до 200 тыс. рублей – руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системный аналитик в ИТ-организации.

Более 180 тыс. рублей может получать ведущий программист, готовый работать на платформе 1С, а до 140 тыс. рублей – менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании. До 100 тыс. рублей готовы предложить преподавателю химии в онлайн-школе и разработчику на 1С-Битрикс.