Алтайская бегунья заняла второе место на этапе Континентального тура в Италии

Барнаульская бегунья Полина Миллер заняла второе место на этапе Континентального тура в Италии. Алтайская легкоатлетка показала второй результат на дистанции 400 метров на соревнованиях, которые состоялись 5 сентября в Падуе.

Миллер преодолела дистанцию за 50,96 секунды. 21-летняя спортсменка на финише уступила только представительнице Ямайки Стефани Энн Макферсон. Её результат 50,78 секунды. Третьей стала ещё одна легкоатлетка из Ямайки Джунелл Бромфилд (51,19).

Напомним, летом 2021 года на международном турнире во Франции Миллер обновила свой личный рекорд в беге на 400 метров. Теперь лучшее достижение спортсменки на этой дистанции составляет 50,76 секунды. Кроме того, в этом году барнаульская бегунья выиграла первенство России среди спортсменок до 23 лет, а также взрослые чемпионат и Кубок России.