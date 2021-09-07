Веселье без ограничений: "Солнечный ветер" приглашает на безлимитный прокат аттракционов

Парк "Солнечный ветер" запускает акцию "Вечерний неоновый безлимит". Весь сентябрь (кроме понедельников и дождливых дней), начиная с 4 сентября, вы можете приобрести безлимитный абонемент и кататься на аттракционах без ограничений с 18:00 до 21:00. Стоимость такого билета – 600 рублей.

Билет приобретается на каждого гостя, его нельзя передавать другому человеку. Купить абонемент можно в кассе парка в любое удобное время.

В парке позаботились и об атмосфере вечерних развлечений: все аттракционы украшены неоновой иллюминацией. Выглядит ярко, необычно и волшебно – то, что нужно для отличных фотографий. Иллюминация будет работать до закрытия сезона.

Открытые уроки творчества

Перед началом учебного года на сцене парка проходят открытые занятия творческих коллективов. Уже в эти выходные здесь покажут новые номера. Приходите вместе с детьми и совмещайте приятное с полезным: отдыхайте, пойте и танцуйте, при этом не упуская возможность пообщаться с руководителями и выбрать для ребёнка творческий коллектив.

Фотозоны и арбузное меню

Также в парке "Солнечный ветер" вы можете попробовать десерты из арбуза в кафе и сделать фотографии в ярких фотозонах. Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню – так сентябрь пройдёт веселее и вкуснее.

Напоминаем, что на территории парка в полном объёме соблюдаются противоковидные меры. На каждом аттракционе размещены антисептики для рук, а сами аттракционы регулярно обрабатывают.

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Парк "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: 11:00-20:00

E-mail: info@altaipark.ru

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