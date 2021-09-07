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Зелёный двор и эргономичные планировки: барнаульцам предлагают купить жильё на берегу Невы

, ИА "Амител"
Оформить сделку можно дистанционно, не выезжая из краевой столицы

Алтайский край – один из лидеров в  Сибири по миграционной убыли населения. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. За первое полугодие 2021 из региона уехало 34 158 человек, а приехало – 30 900.

Многие барнаульцы выбирают для смены места жительства Санкт-Петербург – город с достаточно высоким уровнем жизни и при этом сравнительно недорогим жильём. Тем более что в Питере сейчас есть много хороших предложений по новостройкам. Например, проект "Октябрьская набережная" от одного из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга – "Группы ЛСР".

"Октябрьская набережная"(проектная декларация) – это жилой комплекс комфорт-класса на берегу Невы. Дома расположены на пересечении двух крупных магистралей: Октябрьской набережной и проспекта Большевиков. Вы легко сможете уехать в любую точку города на общественном транспорте или метро. Ближайшие станции – "Ломоносовская" и "Пролетарская". 

Жилой комплекс предполагает создание благоустроенной среды. Зелёный двор с ландшафтным дизайном создан для прогулок, спорта и отдыха. На обособленной от машин территории есть игровые комплексы, спортивные площадки и турники, зоны для йоги, лаунджи и воркауты, магазины и сервисы – всё то, что формирует комфортную среду с учётом современного образа жизни.

В каждом доме "Октябрьской набережной" будут светлые комфортные холлы, безбарьерный вход в парадные, велопарковки. Для индивидуального хранения вещей предлагаются кладовые помещения на техническом этаже. Все парадные – сквозные: вы можете сразу выйти на улицу или во двор. На первых этажах предусмотрены колясочные.

Застройщик учёл современные тренды разумного потребления и сделал упор на функциональность и эргономику квартир. На выбор – студии, одно- и двухкомнатные, среди планировочных особенностей – комнаты с двумя окнами, кухни-ниши и кухни-гостиные, прихожие с выделенными местами под хранение, много вариантов с великолепными видами на Неву. Все квартиры передаются с высококачественной чистовой отделкой: вы сможете переехать сразу после получения ключей.

Если вы планируете переезд в Северную столицу России или просто хотите купить там квартиру, то знайте, что сделать это можно, не выезжая из Барнаула. Отдел продаж "Барнаулкапстроя", который занимается барнаульской и московской недвижимостью, работает и с одним из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга – "Группой ЛСР".

Узнать подробнее об этом и других предложениях можно в ОП "Барнаулкапстрой". Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продажи. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону (3852) 252-337

Застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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