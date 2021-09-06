Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Иркутске

Жители Иркутска ощутили землетрясение 6 сентября. Подземные толчки отмечались около 15:50, сообщает IRK.ru ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Магнитуда составила около 5,5.

Информации о разрушениях нет, но в социальных сетях жители региона публиковали видеозаписи, на которых видно, что от толчков в домах начали шататься люстры и двигаться мебель.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 7,6 балла. В Нижнеудинске ощущалось 3 балла, в Иркутске – 3-4 балла. Звонков на телефон доверия не поступало, сообщений о разрушениях нет.

Утром 23 августа жители Иркутска также почувствовали землетрясение. Сейсмособытие произошло в 04:36 с эпицентром в акватории озера Хубсугул в Монголии. Подземные толчки ощутили жители Заларинского, Черемховского и Усольского районов региона.