17 тысяч россиян зарабатывают от миллиона рублей в месяц

Порядка 17,1 тысячи россиян получают месячный доход от миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

10,4 тысячи (60% от общего числа) из них проживают в Москве. Это больше половины от общего числа. Свыше тысячи таких миллионеров представляют Санкт-Петербург (1,3 тысячи человек) и Московскую область (1,2 тысячи).

Также в число лучших по этому показателю вошли Краснодарский край, Свердловская и Сахалинская области (по 300 человек).

"По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза, в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%)", – говорится в тексте исследования.

Напомним, среднемесячная начисленная зарплата в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года оказалась самой низкой среди регионов Сибири. Согласно подсчётам Новосибирскстата, в среднем жители региона получали 31 328 рублей.