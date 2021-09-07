Корпорация кубиков: в Барнауле впервые организуют интерактивную выставку LEGO

Интерактивная выставка LEGO "Корпорация кубиков" будет работать на первом этаже ТРЦ "Арена" с 10 сентября по 7 ноября 2021 года. Посетить её можно ежедневно с 10:00 до 22:00.

Выставку организуют в формате квеста. Детей ждёт встреча с любимыми героями мультфильмов и кино, выполненными из деталей легендарного конструктора. При этом все предметы разрешается потрогать.

Участвовать в квесте можно всей семьёй. Организаторы позаботились о том, чтобы увлечь и детей, и их родителей. Так, папе с сыном наверняка будет интересно поиграть в приставку Dendy, а маме с дочкой – посетить шатёр Жасмин, загадать желание и сделать селфи. Кроме того, вы все вместе сможете побывать в виртуальной реальности, а также поучаствовать в мастер-классах, получить именной диплом и подарок.

Интерактивная выставка LEGO "Корпорация кубиков"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРК "Арена", 1 этаж.

Стоимость билетов: от 390 до 590 рублей.

ВКонтакте

Инстаграм

Сайт