Павел Дуров описал вред от контента Netflix и TikTok

Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал "очистить свой разум от липкой грязи бесполезного контента", который людям подсовывают алгоритмы рекомендаций в социальных сетях. Об этом предприниматель написал в своём канале.

По его словам, ум – это самый мощный инструмент человека, однако большинство людей предпочитает насыщать его не достоверными фактами, которые могут позволить изменить мир, а случайными сериалами от Netflix и видеороликами в TikTok. Он подчеркнул, что на глубоком уровне мозг не может отличить факты от вымысла, и из-за преобладания цифровых развлечений подсознание вынуждено искать решения для несуществующих проблем.

"Для поддержания нашей творческой и продуктивной активности для начала мы должны очистить наш разум от налипшей грязи бесполезного контента, которым он ежедневно захламляется в потоке "рекомендаций на основе алгоритмов", сперва мы должны снова взять контроль над своим разумом", – заключил бизнесмен.

В мае Павел Дуров раскритиковал iPhone за использование "устаревших технологий" и "блокировку пользователей" в рамках своей "экосистемы", а его пользователей назвал "цифровыми рабами".