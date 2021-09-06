К 2024 году все российские учителя получат планшеты

Всех российских учителей к 2024 году следует обеспечить планшетами, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, устройства предоставят педагогам доступ к электронному журналу, цифровому образовательному контенту и другой необходимой информации.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшего учебного года в школах Сибири протестируют роботов-учителей. Их можно будет использовать как помощников педагогов, так и в качестве интерактивного учебного пособия