Большинство алтайских пенсионеров уже получили выплату в размере 10 тысяч рублей

Большинство пенсионеров Алтайского края уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

Там отметили, что выплата пришла тем, кому перечисляют пенсии на карту. Остальные получат деньги "на руки" до конца сентября.

"Наряду с пенсионерами по возрасту, выплату получат люди с инвалидностью (это больше 20 тысяч человек в Алтайском крае), семьи, где воспитываются дети-инвалиды, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца", – говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. 2 сентября деньги начали переводить на карты. Всего матпомощь получат около 43 миллионов россиян.