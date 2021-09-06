Жительницу Алтайского края будут судить за истязание взятых под опеку детей

В Камне-на-Оби женщина-опекун предстанет перед судом по обвинению в истязании детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Отмечается, что с января 2020-го по апрель 2021 года горожанка опекала двоих детей – брата и сестру 2008 и 2010 годов рождения. В этот период она их систематически избивала, используя в том числе шланг, железный совок или ремень.

"Причиной психологического и физического насилия служило якобы непослушание опекаемых, которые неправильно выполняли работу по дому – плохо мыли пол, пропалывали огород и ухаживали за домашними животными, не вовремя приходили домой и другое", – говорится в сообщении.

Детей изъяли из семьи после их обращения в органы опеки. При этом 44-летняя обвиняемая своей вины не признала. Уголовное дело передали в суд на рассмотрение.