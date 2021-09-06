Ревнивая учительница напала на 17-летнего сожителя с ножом

В Татарстане 20-летняя учительница из-за ревности напала с ножом на 17-летнего сожителя, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Семейная ссора произошла в посёлке Совхоз "Татарстан" Тукаевского района в доме девушки. Во время скандала она нанесла молодому человеку множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки.

"Поняв тяжесть своего поступка, девушка и себе нанесла ранение. Оба госпитализированы", – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана отмечает, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Ранее жителя Рубцовска признали виновным в убийстве соседа. Мужчина приревновал к нему свою супругу и дважды ударил оппонента ножом.