Врач рассказала о вреде чая и кофе после коронавируса

Кофе и крепкий чёрный чай после COVID-19 употреблять нежелательно, заявила в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили.

По её словам, кофе и крепко заваренный чёрный чай способствуют учащению сердцебиения, поэтому на какое-то время после болезни употребления этих напитков лучше избегать.

"Крепкие чёрный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее, – уточнила Бабаликашвили. – Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период – на 2-3 месяца – желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая".

Эксперт отметила, что зелёный чай не входит в список нежелательных.

Чёрный чай и кофе же стоит постепенно вводить в рацион, причём они должны быть некрепкими. Это может быть одна-две чашки в день, констатировала врач.