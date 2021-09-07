Риелтор назвал признаки арендодателей-мошенников

Низкая стоимость и отсутствие документов, подтверждающих право собственности, доверенности, должны смутить потенциальных квартиросъёмщиков – это вероятные признаки мошеннических схем. Как пояснил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с NEWS.ru, арендодатель должен доказать, что он может заключать подобный договор и брать у людей деньги.
Эксперт в сфере недвижимости посоветовал сравнить цены на "соседние" предложения, например, в том же районе.
"У вас должно быть понимание, почему стоимость аренды такая низкая, чем это обусловлено? И это должно быть объяснимо и понятно, не должно вызывать у вас внутренних сомнений", – отметил эксперт.
Риелтор подчеркнул, что если вас "подгоняют, говорят про очередь в 10 человек на квартиру", то стоит отказаться от сделки – "арендодатель" не хочет, чтобы вы спокойно всё обдумали.
Комментарии
Есть мнение, что это риэлтеры самые настоящие..... хотят коньячую плату за пару часов своей работы
Риеэлтор это синоним мошенничества первостепенно.
Арендовзятель зачастую не меньше мошенником оказывается, снимут квартиру умные рожи сделают, а потом ремонту на десятки тысяч и конфликт с соседями.