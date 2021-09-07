Риелтор назвал признаки арендодателей-мошенников

Низкая стоимость и отсутствие документов, подтверждающих право собственности, доверенности, должны смутить потенциальных квартиросъёмщиков – это вероятные признаки мошеннических схем. Как пояснил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с NEWS.ru, арендодатель должен доказать, что он может заключать подобный договор и брать у людей деньги.

Эксперт в сфере недвижимости посоветовал сравнить цены на "соседние" предложения, например, в том же районе.

"У вас должно быть понимание, почему стоимость аренды такая низкая, чем это обусловлено? И это должно быть объяснимо и понятно, не должно вызывать у вас внутренних сомнений", – отметил эксперт.

Риелтор подчеркнул, что если вас "подгоняют, говорят про очередь в 10 человек на квартиру", то стоит отказаться от сделки – "арендодатель" не хочет, чтобы вы спокойно всё обдумали.