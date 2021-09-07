Трагически погиб главврач барнаульской клиники "Карат" Павел Шаргунов

38-летний стоматолог-хирург и главврач барнаульской клиники "Карат" Павел Шаргунов трагически ушёл из жизни 4 сентября. Об этом говорится на странице медучреждения в Instagram.
"Глубокие соболезнования родным и близким Павла Анатольевича, – подчеркнули коллеги. – Его уход – тяжёлое горе для семьи и невосполнимая потеря для медицины".
Обстоятельства смерти в клинике не назвали, уточнив, что гибель стала следствием несчастного случая.
Церемония прощания с Павлом Шаргуновым состоится 7 сентября в Иоанно-Богословский церкви. Она начнётся в 11:00.
Комментарии
один из лучших хирургов стоматологов города и края ..
профессионал своего дела .харизматичный умный успешный
соболезнования родным и близким
Покатался на водном мотоцикле, хоть и опытен был... Люди, будьте осторожными!
Замечательный доктор. Не раз попадала к нему на прием
На соседнем ресурсе про квадроцикл написали.
Большие заработки, модные развлечения, хотя думать о детях надо
прекрасный человек и опытнейший доктор.
7.09.2021 10:14
Гость
Не примите за грубость, но погибнуть можно запнувшись и ударившись головой о камень.
Поэтому, не возможно предугадать, что может случиться... Радуйтесь жизни и каждому дню!
Соболезнование родным и близким. Когда был еще маленький был соседом на одной лестничной площадке. Вырос порядочным человеком, реализовался профессионально. Очень жаль. Скорбим.
Тоже был у него на приёме не раз. Профессионал своего дела, очень жаль, что ушёл из жизни.
Соболезнования родным. Очень хороший врач, сколько раз у него была только хорошие воспоминания.
Светлый,добрый человек. Земля пухом
Врач хороший, клиника не очень