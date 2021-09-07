Трагически погиб главврач барнаульской клиники "Карат" Павел Шаргунов

38-летний стоматолог-хирург и главврач барнаульской клиники "Карат" Павел Шаргунов трагически ушёл из жизни 4 сентября. Об этом говорится на странице медучреждения в Instagram.

"Глубокие соболезнования родным и близким Павла Анатольевича, – подчеркнули коллеги. – Его уход – тяжёлое горе для семьи и невосполнимая потеря для медицины".

Обстоятельства смерти в клинике не назвали, уточнив, что гибель стала следствием несчастного случая.

Церемония прощания с Павлом Шаргуновым состоится 7 сентября в Иоанно-Богословский церкви. Она начнётся в 11:00.