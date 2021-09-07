Эксперт назвал способы для получения доплат к пенсии за родственников

У российских пенсионеров есть право на доплаты за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки. Об этом заявил специалист негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Евгений Биезбардис в беседе с агентством "Прайм".

Как отметил эксперт, программы предусматривают выплаты для пенсионеров по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Кроме того, получать фиксированную выплату может пенсионер, у которого на иждивении находятся нетрудоспособные люди – дети, родители, супруги, братья, сёстры и другие. Для назначения дополнительных выплат человеку необходимо обратиться в ПФР или МФЦ. При этом сумма выплаты составляет треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца, при максимуме в 100% – чуть более 6 тысяч рублей.

При этом фиксированная пенсия многократно увеличивается для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы на Крайнем Севере.