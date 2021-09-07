Первый контейнерный поезд с лесом отправили из Барнаула в Китай

Из Барнаула отправили первый контейнерный поезд с лесными грузами до Китая. Товар прибудет в Забайкальск, откуда его передадут клиенту. Согласно сообщению на сайте Западно-Сибирской железной дороги РЖД, перевозки контейнерными поездами должны значительно уменьшить время доставки грузов.
Как отмечает пресс-служба, новая услуга является развитием сервиса по ускоренной доставке грузов из Алтайского края на экспорт. Таким образом компания оптимизирует затраты своих клиентов, в том числе за счёт ускорения реализации продукции. При одиночных отправках контейнеров и вагонов в составе сборных поездов срок доставки в Забайкальск составляет около двух недель.
Контейнерный поезд проделывает этот путь всего за неделю. Такая скорость достигается за счёт следования состава до пункта назначения без изменений в своём формировании.
Комментарии
Такие достижения
И до нас добрались, теперь все леса и у нас вырубят
Как говорил персонаж Ф.Г.Раневской:"Рубите лес и продавайте англичанам."В данном случае,китайцам,конечно.И вывозите как можно быстрее.Было две недели,станет одна.
Молодцы,должны справляться.
17 марта 2020 года первый контейнерный поезд с танк-контейнерами отправлен со станции Барнаул в Китай.
Теперь всегда будет первый?
И лесные грузы и лес - это понятия довольно разные. В лесу много чего растет.
Наверное, народ должен ликовать
В Алтайском крае житель села совершил тайное хищение ветровальных деревьев, сообщает региональное МВД.
43-летний житель села Марушка незаконно присвоил поваленные ветром деревья.
«В квартале 47 Целинного участкового лесничества спилил ветровальные деревья и, разделив на бревна, с помощью трактора загрузил в прицеп», — рассказали в ведомстве.
Добычу сельчанин привез домой, чтобы судя по всему с наступлением холодов использовать древесину для личных нужд.
Вскоре к нему пришли правоохранители. Мужчина в содеянном признался.
Своими действиями злоумышленник причинил материальный ущерб в размере почти 6 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело по признакам «кражи, то есть тайного хищения чужого имущества» — до 2 лет лишения свободы.
7.09.2021 11:01
- гость -
Ты на двери танков посмотри на фото. Как ты туда затащишь деловые бревна или доски?
7.09.2021 11:04
- гость -
А ты уверен что на фото тот же контейнер, что едет с Алтая?
Ура! Ноконеzто и мы по настоящему включидись в проиритетное направление - "всё на продажу"
так вот для чего ржд планировала через горный дорогу построить.
у нас тут конечно есть чем поживиться, а власти врятли остановятся в погоне за деньгами.
Позорники
10:41
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В послевоенном фильме "Встреча на Эльбе" эту фразу произносит жена американского коменданта в оккупированной Германии...Через какое-то время (после "лесного" бизнеса) они вернутся в сша...
"сервис по ускоренной доставке товаров с Алтая", это для того, чтобы быстрее лес вывести? Ну и правильно, чиновникам надо продать лес, получить деньги и уехать с Алтая за границу!
Ну вот теперь в 2 раза ускорится санитарная рубка ленточного бора
Разрешенным буреломом и валежником загрузили, а за деревья даже своих в тюрьму садим.
добьют ленточный бор, а лекторат за это ещё и голоснёт на выборах
Раньше из Алтая во все республики Союза отправлялись двигатели, трактора, и т.д, а сейчас деревья в Китай.