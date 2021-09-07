Первый контейнерный поезд с лесом отправили из Барнаула в Китай

Из Барнаула отправили первый контейнерный поезд с лесными грузами до Китая. Товар прибудет в Забайкальск, откуда его передадут клиенту. Согласно сообщению на сайте Западно-Сибирской железной дороги РЖД, перевозки контейнерными поездами должны значительно уменьшить время доставки грузов.

Как отмечает пресс-служба, новая услуга является развитием сервиса по ускоренной доставке грузов из Алтайского края на экспорт. Таким образом компания оптимизирует затраты своих клиентов, в том числе за счёт ускорения реализации продукции. При одиночных отправках контейнеров и вагонов в составе сборных поездов срок доставки в Забайкальск составляет около двух недель.

Контейнерный поезд проделывает этот путь всего за неделю. Такая скорость достигается за счёт следования состава до пункта назначения без изменений в своём формировании.