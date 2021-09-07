Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт. Как он заявил в ходе телепередачи "О самом главном" в эфире телеканала "Россия 1", основной фактор риска заболевания – чрезмерное употребление красного мяса.
"Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон", – подчеркнул доктор.
Также в "опасный" список он внёс свинину, говядину и баранину. Мясников подчеркнул, что онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.
Врач также отметил, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.
Комментарии
псевдо доктор мясо-ов в курсе всех болезни специалист от бога одним словом балабол.
А как там пальмовое масло? А лучше ешьте мухоморы сушенные, они и вкусные такие....
Все верно говорит, в красном мясе много жирных аминокислот плохо усваиваемых нашим организмом, они не только бьют по кишечному тракту но и пагубно влияют на суставы, особенно тем кому за 40 лет. Организм не может вывести их излишки.
доктор которого заслуживают россияне....
Да видно с мясом хреново, а ещё государство стимулирует его экспорт...
Щи (без мяса и картошки) да каша (на воде без масла) пища наша!))))
а что еще могут предложить
что еще могут предложить
А вы что - действительно покупаете и едите современные сосиски, сардельки и колбасы? У нас вон во дворе уличные коты эти сосиски не жрут, носы воротят! А ветчину и бекон вряд ли кто кто-то ест каждый день на завтрак, обед и ужин! А про красное мясо с кровью многие и не слышали, я уж точно есть его не стану! Бяяяяяяя.... Домашние котлетки, пельмешки, тушёное мясо с картошкой понемножку - наше всё! А что касается баранины - мы лично её на дух не переносим, а кавказцы тока так жуют и живут дольше русских!
А вы не знали, что мясо реально считается канцерогеном? Именно красное мясо в диетологии стараются употреблять как можно меньше. Вы можете тут сейчас скалиться и писать всякую чушь про щи и кашу, но в реальности все так, как Мясников и говорит.
7.09.2021 12:40
Мадам
Как Вы на ровном месте понапридумывали мне про сосиски... прям писательница)))
да не будет нам Мясников указывать, да не будет послан...
Любой животный белок канцерогенен.
Именно поэтому на Западе так популярно веганство.
Другой вопрос, что у них свежие фрукты и овощи доступны всем и даже выдаются бесплатно в качестве социальной помощи, а у нас на их ввоз введён запрет в виде наложенных на ненависстное население контрсанкций.
7.09.2021 12:40
Мадам
ну Вы так прям вывод с моего комента сделали прям ващще...
12:56
Нам не нужны поганые польские яблоки, мы натуральные среднеазиатские едим и не жужжим.
Нам не нужны поганые польские яблоки, мы натуральные среднеазиатские едим и не жужжим.
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Сегодняшняя статистика в Польше с населением 38 миллионов:
Заболевших 0
Умерших 0.
кто верит статистикам тот дурачек
Статистика и новости в Польше на сегодня
🇵🇱 Польша — сводка
6 сен Заразилось
+183
5 сен
+322
13:15
Во-первых, вы лжёте со своей статистикой.
Во-вторых, какое отношение стероидные польские яблоки имеют к пандемии Ковид в мире и к количеству заболевших от него в Польше?
Вам не кажется, что у вас логические связи не прослеживаются?
Статистика говорит, что 100% людей заболевающих раком, употребляют воду и дышат воздухом . Зачем печатать этот бред от телепроповедников?
яблоки имеют к пандемии Ковид в мире
У него все смешалось.. люди..кони..
Да и вообще по статистике 100% людей все равно умрут, когда нибудь.
Никого не намерен уговаривать.
Но сам действительно круглогодично сижу на свежих яблоках и других свежих фруктах и овощах.
И уже много лет вообще забыл про врачей!
Итог - никаких трат на лекарства, платную медицину, сплошнаяя экономия на еде.
Всё, на что пришлось потратиться, это на одежду 48 размера вместо 54.
7.09.2021 13:35
- гость -
Ваши параметры переданы в ПФР. там таких не любят умников здоровых - долгожителей, ждите за Вами приедут.
7.09.2021 13:35
- гость -
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Вы прямо вечный двигатель. В городе ранеток нарвал и на питание тратить не надо.
на ровном месте понапридумывали мне про сосиски...
У нас в подъезде перезимовал приблудный кот... Назвали его Васькой и все жильцы квартир кормили. Ел нашу еду и кошачий корм из пакетиков. А сосиски - нет!!!!!!! Лично для него покупали - не стал! Для себя тоже не покупаем колбасных изделий НИКАКИХ.
А вообще, если кто-то найдёт истинные причины возникновения рака - должен получить Нобелевскую премию! Знать бы, отчего эта дрянь... Вон актриса, увы, ушедшая - Жанна Фриске. Пусть там и певица так себе, но жаль человека. Рак МОЗГА!!!! Говорят, Заворотнюк этот же недуг подхватила... Ели-пили не то? Сильно много думали?
7.09.2021 17:21
Мадам Ну заклинило вас на сосисках
заклинило вас на сосисках
Да потому что в советское время в детстве ела НАСТОЯЩИЕ! В натуральной кожуре: зубами нажмёшь на варёную - сок вкуснючий брызгает аж! А теперь соевая труха! Как-то вспомнила, в школьной столовой давали жареную колбасу. Захотелоооось!!!!! Купила, порезала кружками, положила на горячую сковородку - а она вся расползлась!!!!!