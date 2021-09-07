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Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт

, ИА "Амител"
Онкологи рассматривают его наравне с табаком, алкоголем и химикатами
Фото: Yandex.ru

Фото: Yandex.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт. Как он заявил в ходе телепередачи "О самом главном" в эфире телеканала "Россия 1", основной фактор риска заболевания – чрезмерное употребление красного мяса.

"Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон", – подчеркнул доктор.

Также в "опасный" список он внёс свинину, говядину и баранину. Мясников подчеркнул, что онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.

Врач также отметил, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.09.2021 11:28
- гость -

псевдо доктор мясо-ов в курсе всех болезни специалист от бога одним словом балабол.

7.09.2021 11:37
- гость -

А как там пальмовое масло? А лучше ешьте мухоморы сушенные, они и вкусные такие....

7.09.2021 11:43
гость

Все верно говорит, в красном мясе много жирных аминокислот плохо усваиваемых нашим организмом, они не только бьют по кишечному тракту но и пагубно влияют на суставы, особенно тем кому за 40 лет. Организм не может вывести их излишки.

7.09.2021 11:45
Виталий

доктор которого заслуживают россияне....

7.09.2021 11:57
ПЕТР

Да видно с мясом хреново, а ещё государство стимулирует его экспорт...

7.09.2021 12:21
- гость -

Щи (без мяса и картошки) да каша (на воде без масла) пища наша!))))
а что еще могут предложить

7.09.2021 12:40
Мадам

что еще могут предложить

А вы что - действительно покупаете и едите современные сосиски, сардельки и колбасы? У нас вон во дворе уличные коты эти сосиски не жрут, носы воротят! А ветчину и бекон вряд ли кто кто-то ест каждый день на завтрак, обед и ужин! А про красное мясо с кровью многие и не слышали, я уж точно есть его не стану! Бяяяяяяя.... Домашние котлетки, пельмешки, тушёное мясо с картошкой понемножку - наше всё! А что касается баранины - мы лично её на дух не переносим, а кавказцы тока так жуют и живут дольше русских!

7.09.2021 12:43
- гость -

А вы не знали, что мясо реально считается канцерогеном? Именно красное мясо в диетологии стараются употреблять как можно меньше. Вы можете тут сейчас скалиться и писать всякую чушь про щи и кашу, но в реальности все так, как Мясников и говорит.

7.09.2021 12:44
- гость -

7.09.2021 12:40
Мадам
Как Вы на ровном месте понапридумывали мне про сосиски... прям писательница)))

7.09.2021 12:45
- гость -

да не будет нам Мясников указывать, да не будет послан...

7.09.2021 12:56
- гость -

Любой животный белок канцерогенен.
Именно поэтому на Западе так популярно веганство.
Другой вопрос, что у них свежие фрукты и овощи доступны всем и даже выдаются бесплатно в качестве социальной помощи, а у нас на их ввоз введён запрет в виде наложенных на ненависстное население контрсанкций.

7.09.2021 12:58
- гость -


7.09.2021 12:40
Мадам
ну Вы так прям вывод с моего комента сделали прям ващще...

7.09.2021 13:10
- гость -

12:56
Нам не нужны поганые польские яблоки, мы натуральные среднеазиатские едим и не жужжим.

7.09.2021 13:15
- гость -

Нам не нужны поганые польские яблоки, мы натуральные среднеазиатские едим и не жужжим.
------
Сегодняшняя статистика в Польше с населением 38 миллионов:
Заболевших 0
Умерших 0.

7.09.2021 13:17
- гость -

кто верит статистикам тот дурачек

7.09.2021 13:18
- гость -

Статистика и новости в Польше на сегодня
&#127477;&#127473; Польша — сводка
6 сен Заразилось
+183
5 сен
+322

7.09.2021 13:22
- гость -

13:15
Во-первых, вы лжёте со своей статистикой.
Во-вторых, какое отношение стероидные польские яблоки имеют к пандемии Ковид в мире и к количеству заболевших от него в Польше?
Вам не кажется, что у вас логические связи не прослеживаются?

7.09.2021 13:23
Filin

Статистика говорит, что 100% людей заболевающих раком, употребляют воду и дышат воздухом . Зачем печатать этот бред от телепроповедников?

7.09.2021 13:28
- гость -

яблоки имеют к пандемии Ковид в мире

У него все смешалось.. люди..кони..

7.09.2021 13:33
- гость -

Да и вообще по статистике 100% людей все равно умрут, когда нибудь.

7.09.2021 13:35
- гость -

Никого не намерен уговаривать.
Но сам действительно круглогодично сижу на свежих яблоках и других свежих фруктах и овощах.
И уже много лет вообще забыл про врачей!
Итог - никаких трат на лекарства, платную медицину, сплошнаяя экономия на еде.
Всё, на что пришлось потратиться, это на одежду 48 размера вместо 54.

7.09.2021 14:18
- гость -


7.09.2021 13:35
- гость -
Ваши параметры переданы в ПФР. там таких не любят умников здоровых - долгожителей, ждите за Вами приедут.

7.09.2021 14:39
- гость -

7.09.2021 13:35
- гость -
---------
Вы прямо вечный двигатель. В городе ранеток нарвал и на питание тратить не надо.

7.09.2021 17:21
Мадам

на ровном месте понапридумывали мне про сосиски...

У нас в подъезде перезимовал приблудный кот... Назвали его Васькой и все жильцы квартир кормили. Ел нашу еду и кошачий корм из пакетиков. А сосиски - нет!!!!!!! Лично для него покупали - не стал! Для себя тоже не покупаем колбасных изделий НИКАКИХ.

7.09.2021 17:27
Мадам

А вообще, если кто-то найдёт истинные причины возникновения рака - должен получить Нобелевскую премию! Знать бы, отчего эта дрянь... Вон актриса, увы, ушедшая - Жанна Фриске. Пусть там и певица так себе, но жаль человека. Рак МОЗГА!!!! Говорят, Заворотнюк этот же недуг подхватила... Ели-пили не то? Сильно много думали?

7.09.2021 17:32
- гость -

7.09.2021 17:21
Мадам Ну заклинило вас на сосисках

7.09.2021 17:41
Мадам

заклинило вас на сосисках

Да потому что в советское время в детстве ела НАСТОЯЩИЕ! В натуральной кожуре: зубами нажмёшь на варёную - сок вкуснючий брызгает аж! А теперь соевая труха! Как-то вспомнила, в школьной столовой давали жареную колбасу. Захотелоооось!!!!! Купила, порезала кружками, положила на горячую сковородку - а она вся расползлась!!!!!

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