Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт. Как он заявил в ходе телепередачи "О самом главном" в эфире телеканала "Россия 1", основной фактор риска заболевания – чрезмерное употребление красного мяса.

"Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон", – подчеркнул доктор.

Также в "опасный" список он внёс свинину, говядину и баранину. Мясников подчеркнул, что онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.

Врач также отметил, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.