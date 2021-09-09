Четверг, 9 Сентябрь, 16:31

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,44
€ 86,91
18°


6312185 +23508
Обь
86см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемииДень знаний - 2021
Новости

Гигант среди ТЦ: в Барнауле откроют новую большую "Арену" с мебелью и стройматериалами

, ИА "Амител"
Один из самых крупных торговых комплексов города и края "Гранд-Arena" готовится к открытию

Мебельный торговый комплекс "Гранд-Arena" откроется в Барнауле осенью 2021 года. Это будет двухэтажный торговый центр площадью более 50 тысяч квадратных метров. Пока что это один из самых крупных торговых комплексов города и края. 

Проект уже привлёк десятки арендаторов. Так, более 2,5 тысячи квадратных метров будут занимать салоны света и осветительных приборов, такие как "Люстры даром", Luxor и Lucisso. Магазин напольных покрытий "Управдом" займёт более 700 квадратных метров, а салон обоев "Декорация" – более двух тысяч. Также договоры с новым комплексом подписали компании "Орматек", Lazurit, салоны дверей, мебели, интерьера и другие.

МТК "Гранд-Arena" откроется по адресу Павловский тракт, 180. Место считается одним из самых перспективных – в первую очередь из-за того, что это динамично развивающийся и густонаселённый район. Кроме того, "Гранд-Arena" находится в непосредственной близости от других "точек притяжения" горожан, таких как ТРЦ "Арена", "Леруа Мерлен", Metro Cash&Carry.

Изюминкой проекта станет аллея для прогулок длиною 750 метров, которая протянется от Солнечной Поляны до ТРЦ "Арена". 

Реализацией проекта занимается управляющая компания Globus. Ранее они запустили такие объекты, как "Европа", "Пионер", "Техномаркет" и многие другие.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:21
Visa повысит комиссию за оплату покупок в супермаркетах с 2022 года 1
16:09
Губернатор Приморья решил проверить местную стройку, но его встретил только пьяный сторож 0
15:51
В Минобре Алтайского края рассказали, когда будут известны правила сдачи ЕГЭ-2022 0
15:45
Расследование дела о смерти девочки, которой прокололи лёгкое, завершено на Алтае 0
15:35
В "Росводоканал Барнаул" рассказали об удобных способах оплаты коммунальных услуг 1
15:23
Насильник был пьян. СК предъявил обвинение убийце 10-летних девочек в Кузбассе 4
15:08
Алтайская семья получит компенсацию за гибель сына при пожаре в кафе 0
14:54
Алтайские предприниматели поддержали инициативы единороссов 3
14:42
Идти некуда. Пожилая женщина уже месяц живёт в барнаульской больнице 4
14:21
Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву 19
14:08
200 школ Алтайского края отменили обязательное изучение второго иностранного языка 10
13:54
ОНФ предложил запретить врачам выписывать БАДы 4
13:47
Из-за празднования Дня города в Барнауле перекроют две улицы 6
13:21
25 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки 0
13:01
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за август 2021 года 0
12:55
РЖД планирует отремонтировать вокзал в Барнауле к 2025 году 12
12:39
WhatsApp позволит скрывать время последнего визита в мессенджер 7
12:21
В 19 школах Алтайского края закрыты классы на карантин в связи с COVID-19 14
12:07
В Австралии раскрасили 90-летнее видео с последним тасманийским тигром 2
11:56
400 человек, БТР и вертолёт. Антитеррористические учения прошли в Алтайском крае 8
11:34
"Не делили на своих и чужих": как Tele2 помогал клиентам и предпринимателям в пандемию 0
11:21
Шантаж и отключения. Жители Сибирской долины пожаловались на проблемы с электричеством 13
11:06
В Сбербанке сообщили о новой схеме мошенничества с порталом "Госуслуги" 19
10:56
В Барнауле на продажу выставили замок из красного кирпича за 65 млн рублей 24
10:37
Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти 8
10:19
Два Алтая опережают другие регионы Сибири по числу разводов 5
10:03
Гигант среди ТЦ: в Барнауле откроют новую большую "Арену" с мебелью и стройматериалами 0
09:52
Цены на бензин в России снизились впервые с апреля 2020 года 9
09:38
"Инвестируйте в мозги". Депутат Госдумы Ярослав Нилов провёл встречу со студентами АлтГУ 8
09:17
Дистант или не дистант. Как будут работать школы в Алтайском крае во время выборов 9
09:05
Один человек погиб и ещё один пострадал после опрокидывания фуры на Чуйском тракте 0
08:51
В ФНС не исключают появления глобальной налоговой службы 2
08:35
"Тихо, быстро и страшно". Руководитель алтайской "Лизы Алерт" рассказал, как пропадают дети 3
08:19
Коты как жидкость и противоугонный огнемёт. Самые забавные изобретения Шнобелевской премии 0
08:04
В ПФР рассказали, кто может получать две пенсии одновременно 2
07:48
Семь тысяч россиян пожаловались на нежелательные реакции после прививки от коронавируса 0
07:31
"Лента" откроет супермаркет в районе Старого базара в Барнауле 30
07:15
Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге школьника в Алтайском крае 2
07:01
Кабмин продлил мораторий на проверки малого бизнеса 0
06:46
Фотографы показывают "заброшки", которые выглядят как декорации к мрачной сказке 0
06:31
СМИ назвали новую версию гибели главы МЧС России Евгения Зиничева 45
06:16
Доктор Мясников рассказал, о каких болезнях сигнализируют боли в груди 0
06:02
Похолодание и кратковременные дожди. О погоде в Алтайском крае 9 сентября 0
23:45
Такой день. Продление домашнего ареста Александру Дементьеву и доработка Сибирской долины 0
23:14
В Горном Алтае коронавирусом заразились ещё 30 человек 0
22:42
В Барнауле бездомный зарезал пожилого собутыльника 0
22:11
18 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
21:44
Пьяный мужчина попал под поезд в Алтайском крае 0
21:18
Жители квартир, пострадавших при взрыве газа в Ногинске, получат по 30 тысяч рублей 0
20:45
Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -2°C 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.