Гигант среди ТЦ: в Барнауле откроют новую большую "Арену" с мебелью и стройматериалами

Мебельный торговый комплекс "Гранд-Arena" откроется в Барнауле осенью 2021 года. Это будет двухэтажный торговый центр площадью более 50 тысяч квадратных метров. Пока что это один из самых крупных торговых комплексов города и края.

Проект уже привлёк десятки арендаторов. Так, более 2,5 тысячи квадратных метров будут занимать салоны света и осветительных приборов, такие как "Люстры даром", Luxor и Lucisso. Магазин напольных покрытий "Управдом" займёт более 700 квадратных метров, а салон обоев "Декорация" – более двух тысяч. Также договоры с новым комплексом подписали компании "Орматек", Lazurit, салоны дверей, мебели, интерьера и другие.

МТК "Гранд-Arena" откроется по адресу Павловский тракт, 180. Место считается одним из самых перспективных – в первую очередь из-за того, что это динамично развивающийся и густонаселённый район. Кроме того, "Гранд-Arena" находится в непосредственной близости от других "точек притяжения" горожан, таких как ТРЦ "Арена", "Леруа Мерлен", Metro Cash&Carry.

Изюминкой проекта станет аллея для прогулок длиною 750 метров, которая протянется от Солнечной Поляны до ТРЦ "Арена".

Реализацией проекта занимается управляющая компания Globus. Ранее они запустили такие объекты, как "Европа", "Пионер", "Техномаркет" и многие другие.