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Единороссы опубликовали программу, с которой они пойдут на выборы в АКЗС

, ИА "Амител"
Документ состоит из 12 разделов
Фото: er-ctupino.ru

Фото: er-ctupino.ru

7 сентября Алтайское реготделение "Единой России" опубликовало предвыборную программу, с которой партия идёт на выборы депутатов АКЗС, сообщает пресс-служба ЕР. В начале сентября программу единогласно приняли на региональной конференции.

Документ состоит из 12 разделов, включающих в себя основные направления развития региона на ближайшие годы: "Забота о каждом", "Семья и дети", "Здоровье и долголетие", "Образование", "Село и сельское хозяйство", "Экология", "Комфортная среда для жизни", "Государство – для человека", "Успешный регион", "Территориальное развитие и инфраструктура", "Развитие гражданского общества и молодёжная политика", "Наш край – история, традиции, культура". 

Работа над программой велась два месяца. В крае был объявлен сбор предложений от жителей: решение каких задач должно быть в приоритете. В итоге люди прислали больше 10 тысяч анкет и дополнили программу вопросами о благосостоянии молодых семей, образовании, медицине, газификации домов и работе с молодёжью.

С программой можно ознакомиться на сайте реготделения, на сайте "Партия.онлайн" и в газете "Алтайская правда" от 7 сентября 2021 года.

Выборы в Алтайское Заксобрание пройдут с 17 по 19 сентября. На места в краевом парламенте претендуют шесть партий: "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.09.2021 12:24
- гость -

Новый сборник сказок подоспел?

7.09.2021 12:33
- гость -

Надо судить о человеке не по обещаниям, а по делам. Бессарабов опять обещает, а пенсионный возраст поднял, украл у людей деньги.

7.09.2021 12:43
- гость -

За тридевять земель, в некотором царстве, в некотором государстве....(любой текст)... и стали они жить поживать и добра наживать))))

7.09.2021 12:47
- гость -

Прежде чем обещать - пусть они сначала ответят , а что из обещанного ранее они выполнили?

7.09.2021 12:48
Fkt

о пенсионерах "позаботились". теперь пришла очередь "позаботится" о каждом. Ну все привет новые налоги и урезание социальных благ.
Надо обязательно сходить на выборы проголосовать против

7.09.2021 12:57
- гость -

"Забота о каждом" - все дальше не надо.

7.09.2021 13:08
- гость -

Че они парятся то?! Еще программу готовят, смысл то в ней? Или это обязательная прилюдия?

7.09.2021 13:19
- гость -

Евангелие от Матфея, Глава 7, стихи 16-20
16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. 20 Итак по плодам их узнаете их.

Не хватило ещё русскому народу 20-ти лет, чтобы узнать плоды деятельности единороссов?!!

7.09.2021 13:37
- гость -

А я верю. Вот верю и всё. Хорошая программа- залог успеха. Всё наладится. И страну поднимем и зарплаты. И жить припеваючи станем, всем ворогам назло. Дайте только срок, а потом не остановишь, само пойдёт.

7.09.2021 13:45
гость

7.09.2021 13:37
- гость - Дайте только срок, а потом не остановишь...

Всем, всем едроссам дадут срок.

7.09.2021 14:13
- гость -


7.09.2021 13:37
- гость -
Так срок уже многие едросы получили! Кто реальный, а кто условный!
И еще получат!

7.09.2021 14:15
- гость -

После того, что эта партия наворотила, ей верить может или совсем не понимающий, что ему врут человек, или депутат "Единой России", или Путин!

7.09.2021 14:49
- гость -

7.09.2021 13:45
гость
7.09.2021 13:37

Всем, всем едроссам дадут срок.

)))))))

7.09.2021 14:57
Нужен психолог

Меня лично пугает баннер ЕР на Попова возле БУМа, там типа "Мы всегда рядом" или "Мы будем рядом" не помню точно. Уже не знаю что и делать.

7.09.2021 15:10
Cправедливый

Очередные сказки путинского леса!

7.09.2021 15:22
- гость -

Когда слышу про "Единую Россию", сразу вспоминаю двух персонажей известной всем сказки и их гениальные слова:
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!

7.09.2021 15:26
Morena

"Забота о каждом", "Семья и дети", "Здоровье и долголетие", "Государство – для человека",

7.09.2021 15:29
Morena

в каком из этих произведений прописано,

7.09.2021 15:30
Morena

кровью невинных детей, прописано,

7.09.2021 15:33
Morena

НИ КТО, НИ КТО не смеет отнимать жизнь у ребенка, в противном случае, будет казнен, четвертован, кастрирован несколько раз?

7.09.2021 15:42
- гость -

"Мы всегда рядом"
------
Распознавание лиц с камер в общественном транспорте.

7.09.2021 15:46
- гость -

У меня много знакомых, которые раньше не ходили на голосование, а в этом году пойдут и будут голосовать против едросов!

7.09.2021 15:47
гость 22

7.09.2021 15:33
Morena

для того, что бы ввести смертную казнь,надо для начала из ЕСПЧ на фиг...

7.09.2021 15:48
- гость -


7.09.2021 15:42
- гость -
Так в общественном транспорте можно ездить только в масках! И как будут распознавать?

7.09.2021 16:11
- гость -

обязательно надо на выборы идти и голосовать против них (за любую партию альтернативную лишь бы они меньше голосов набрали)

7.09.2021 16:25
- гость -

"Государство – для человека", "Успешный регион", "Территориальное развитие и инфраструктура"

Государство перестало нести свои функции, госрегулирования нет в помине
зато есть услуги платные: образование, медицина, культура.

Регион наш успешно только вымирает и мигрирует.

Инфраструктура иразрушает памятники культуры, а современное вызывает недоумение.

7.09.2021 16:28
Cправедливый

А мне Машка-коммунистка нравится! Молодая, красивая, не боится сказать в лицо, грудь колесом....

7.09.2021 16:40
гость

У них одна программа, а в ней один раздел - пролезть в АКЗС.

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