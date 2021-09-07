7 сентября Алтайское реготделение "Единой России" опубликовало предвыборную программу, с которой партия идёт на выборы депутатов АКЗС, сообщает пресс-служба ЕР. В начале сентября программу единогласно приняли на региональной конференции.

Документ состоит из 12 разделов, включающих в себя основные направления развития региона на ближайшие годы: "Забота о каждом", "Семья и дети", "Здоровье и долголетие", "Образование", "Село и сельское хозяйство", "Экология", "Комфортная среда для жизни", "Государство – для человека", "Успешный регион", "Территориальное развитие и инфраструктура", "Развитие гражданского общества и молодёжная политика", "Наш край – история, традиции, культура".

Работа над программой велась два месяца. В крае был объявлен сбор предложений от жителей: решение каких задач должно быть в приоритете. В итоге люди прислали больше 10 тысяч анкет и дополнили программу вопросами о благосостоянии молодых семей, образовании, медицине, газификации домов и работе с молодёжью.

С программой можно ознакомиться на сайте реготделения, на сайте "Партия.онлайн" и в газете "Алтайская правда" от 7 сентября 2021 года.

Выборы в Алтайское Заксобрание пройдут с 17 по 19 сентября. На места в краевом парламенте претендуют шесть партий: "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко".