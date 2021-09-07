Пьяный студент колледжа угнал "шестёрку" в Алтайском крае

Студента второго курса колледжа подозревают в угоне ВАЗ-21063 у жителя села Красногорское Алтайского края. Накануне мужчина заявил о пропаже своего транспортного средства, которое находилось в ограде его дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина по привычке оставил ключи в замке зажигания. В результате оперативно-разыскных мероприятий отечественный автомобиль нашли недалеко от дома. По подозрению в угоне задержали молодого человека, учащегося второго курса колледжа. Он дал признательные показания и рассказал, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
Комментарии
Правильно сделал.
"мужчина по привычке оставил ключи в замке зажигания"... Может после этого случая изменит свою привычку?
7.09.2021 12:09
- гость -
Правильно сделал.
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Ты вор?
7.09.2021 12:29
- гость -
"мужчина по привычке оставил ключи в замке зажигания"... Может после этого случая изменит свою привычку?
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Может хватить тащить всё, что плохо лежит?
"транспортного средства, которое находилось в ограде его дома". Судя по комментариям кругом одни воры.
а если бы он деньги из камода взял? храните в сейфе)
7.09.2021 12:37
- гость -
А причем тут кража? Много случаев, когда дети случайно заводили автомобили! В прошлом году, не помню где, ребенок завел автомобиль, который стоял на скорости и насмерть сбил свою маму!
Много случаев, когда дети случайно заводили автомобили!
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Ты тут где ребенка-то увидел?
7.09.2021 16:01
- гость -
А где Вы прочитали, что я про этот случай сказал? Я указал еще одну причину по которой нельзя оставлять ключ в замке зажигания, даже если машина стоит в ограде или гараже.
А не только по причине, что ее могут угнать! Так Вам понятно будет?