Пьяный студент колледжа угнал "шестёрку" в Алтайском крае

Студента второго курса колледжа подозревают в угоне ВАЗ-21063 у жителя села Красногорское Алтайского края. Накануне мужчина заявил о пропаже своего транспортного средства, которое находилось в ограде его дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина по привычке оставил ключи в замке зажигания. В результате оперативно-разыскных мероприятий отечественный автомобиль нашли недалеко от дома. По подозрению в угоне задержали молодого человека, учащегося второго курса колледжа. Он дал признательные показания и рассказал, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".