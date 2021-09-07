РЖД объявили о скидках на билеты из Барнаула в Адлер

С 4 октября по 23 декабря в Алтайском крае будет действовать акция "Бархатный сезон" на билеты поезда № 140 Барнаул – Адлер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Со скидкой билеты на верхние места купейных вагонов в пассажирском поезде можно приобрести за 6999 рублей.

"Период проведения акции и количество мест ограничены, – уточнили в местном филиале РЖД. – Специальные тарифы и скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками".

Ознакомиться с полным списком поездов, участвующих в акции, а также условиями её проведения можно на сайте РЖД в разделе "Тарифы и акции".

Напомним, с 1 сентября молодые жители России в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить так называемую "Пушкинскую карту". Номинал карты в этом году составит 3 тысячи рублей, а в 2022 году будет увеличен до 5 тысяч рублей. Картой можно будет оплачивать билеты в театр, музей, на выставки.