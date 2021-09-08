Колливубл и шуфлядка. Проверь себя на знание значений самых странных слов русского языка

8 сентября во всём мире отмечают Международный день грамотности. В разные исторические периоды критерии грамотности разнились: так, в русском языке сохранилось очень много слов, которые сейчас считают очень странными. Но раньше их употребляли постоянно и это не выглядело подозрительно или вульгарно. Amic.ru подготовил тест на знание самых редких и странных слов русского языка (или на проверку вашей интуиции). Проверьте себя – быть может, в глубине души вы – выходец из прошлых веков или великий знаток филологии?