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Колливубл и шуфлядка. Проверь себя на знание значений самых странных слов русского языка

, ИА "Амител"
Осторожно: количество необычных слов великого и могучего зашкаливает. Сможете ли вы понять, что они означают?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

8 сентября во всём мире отмечают Международный день грамотности. В разные исторические периоды критерии грамотности разнились: так, в русском языке сохранилось очень много слов, которые сейчас считают очень странными. Но раньше их употребляли постоянно и это не выглядело подозрительно или вульгарно. Amic.ru подготовил тест на знание самых редких и странных слов русского языка (или на проверку вашей интуиции). Проверьте себя – быть может, в глубине души вы – выходец из прошлых веков или великий знаток филологии?

 

 
Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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