Кабмин реализовал решение съезда ЕР: военнослужащие получили единовременные выплаты

С 6 сентября по поручению главы государства начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами, пишет сайт ER.ru.

"Размер для всех одинаковый – это 15 тысяч рублей, как подчеркнул президент, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу главы государства, о которой он сказал на съезде партии "Единая Россия". Как доложил мне [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довёл все необходимые лимиты", – сказал председатель правительства.

"Одинаковая выплата – это социально оправданно и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше", – подчеркнул первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки "Единой России" в субъектах РФ.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов 31 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями "Единой России", где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Говоря о поддержке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, президент поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию их денежного довольствия в 2022-2023 годах.