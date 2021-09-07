Художник-постановщик Борис Краснов умер после инсульта

Продюсер и художник-постановщик Борис Краснов скончался в Москве на 61-м году жизни. Об этом сообщает "МК".

По информации издания, мужчина умер в центре паллиативной помощи примерно в час ночи. Ранее он перенёс сильнейший инсульт и в последнее время был прикован к постели из-за паралича и поражения мозга.

18 августа сообщалось, что Краснова перевели из больницы в частный хоспис. Тогда адвокат Александр Добровинский отмечал, что, по словам медиков, художник проживёт не более нескольких дней – настолько в плохом он находился состоянии.

Напомним, весной этого года Краснов перенёс второй инсульт, а недавно ещё и коронавирус, который очень сильно подкосил ослабленный организм.

Краснов известен по большому количеству различных телевизионных шоу. В частности, был постановщиком "Рождественских встреч" с Аллой Пугачёвой, а в 2000 году получил должность художника-постановщика Кремлёвского дворца.