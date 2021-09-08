Тест-драйв и розыгрыш призов: автоцентр "Реал" представит новый Subaru Outback

День открытых дверей пройдёт в автоцентре "Реал" 11 сентября 2021 года в 12:00. Основой мероприятия станет презентация нового автомобиля Subaru Outback, а также системы Subaru EyeSight Safety Plus. Кроме того, гостей ждёт розыгрыш призов, развлекательная программа и тест-драйв автомобилей бренда Subaru.

"Создан в будущем для настоящего", – так производители описывают абсолютно новый Subaru Outback. Он устойчив, комфортен и управляем на любой дороге – убедитесь в этом сами на тест-драйве авто.

Стать участниками розыгрыша может любой клиент автоцентра "Реал", присутствующий на мероприятии. На входе вы получите купон*, который необходимо заполнить и бросить в лототрон, расположенный на стойке ресепции Subaru. Розыгрыш призов состоится в тот же день.

Участники розыгрыша могут выиграть:

подарочные пакеты спонсоров и партнёров;

сертификаты на сервисное обслуживание в АЦ "Реал";

сувенирную продукцию Subaru, "Реал".

Купоны будут выдавать с 11:00 до 12:00. До начала мероприятия клиенту необходимо опустить заполненный купон в лототрон. При проведении розыгрыша присутствие победителя – обязательно. Свой приз он cможет забрать у ведущего.

Подробнее об условиях розыгрыша можно узнать у менеджеров АЦ "Реал". Спонсоры мероприятия: "ВТБ-лизинг" и ПАО "Ингосстрах".

Автоцентр "Реал"

Адрес: Барнаул, Правобережный тракт, 29a

Тел.: +7 (3852) 200-555

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*Купоны выдаются по принципу – один купон в одни руки. Обладателем купона может стать только совершеннолетний гражданин РФ. Клиент при получении купона вносит личную информацию (ФИО + телефон) на оборотной стороне купона в специальное поле. Наличие купона участника не гарантирует получение приза. Информация о правилах проведения розыгрыша, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можете уточнить в автоцентре.