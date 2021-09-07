Расписание 15 пригородных поездов изменили в Алтайском крае

С 7 сентября пригородные поезда в Алтайском крае ходят по новому расписанию, сообщает пресс-служба АО "Алтай-Пригород".

Изменения коснутся 15 пригородных поездов. Они связаны с путевыми работами. Обновлённый график движения будет действовать до 15 сентября.

В частности, наиболее значимые изменения произойдут в графике движения поездов (время местное):

– № 6233 Аламбай – Барнаул, ежедневно, отправление в 03:11 (на 5 минут раньше), прибытие в 07:05 (без изменений);

– № 6229 Заринская – Барнаул, ежедневно, отправление в 08:58 (на 18 минут позже), прибытие в 11:10 (на 23 минуты позже);

– № 6227 Заринская – Барнаул, отправление в 14:15 (на 25 минут раньше), прибытие в 16:27 (на 20 минут раньше). Ежедневное курсирование, кроме вторника и пятницы;

– № 6225 Артышта-II – Барнаул, ежедневно, отправление в 15:15 (на 5 минут раньше), прибытие в 19:38 (без изменений).

Изменения в графике остальных поездов не превысит пяти минут. С ними можно ознакомиться на официальном сайте компании, по телефону 8 (3852) 292-168 или в пригородных кассах.