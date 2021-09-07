Производители холодильников предупредили о возможном дефиците

Производители и продавцы бытовой техники предупредили Минэкономразвития о возможном дефиците холодильников и кондиционеров из-за новых правил ввоза в Россию хладагентов, усиливающих парниковый эффект. Как сообщает РБК, письмо в ведомство направила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), среди членов которой такие производители, как Electrolux, DeLonghi, Miele, Gorenje и другие.

Как сообщает издание, с отказами на ввоз хладагентов импортёры сталкиваются с июля 2021 года. Причина – отсутствие квот на импорт гидрофторуглеродов на законодательном уровне.

В Минэкономразвития сообщили, что вопрос находится в компетенции Минпромторга. Минпромторг, в свою очередь, пояснил, что выдаёт лицензии импортёрам на основании разрешения Росприроднадзора, и перенаправил обращение в адрес Минприроды и Росприроднадзора. В Минприроды сообщили, что ведомство получило письмо РАТЭК и прорабатывает этот вопрос.