Талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России выбрали амурского тигра

Амурский тигр стал официальным талисманом мужского чемпионата мира по волейболу. Об этом сообщают во Всероссийской федерации волейбола.

Турнир пройдёт в 2022 году в России. С 16 августа по 3 сентября 2021 года все желающие могли отдать свои голоса за одного из кандидатов в талисманы чемпионата: медведя, робота или тигра. В голосовании приняли участие более 106 тысяч любителей волейбола.

Основная борьба развернулась между медведем и тигром, который в итоге и одержал победу с результатом 45,9%. За медведя проголосовали 41,9%. Имя маскота будет объявлено позднее. Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. В чемпионате будет участвовать 24 команды. Жеребьёвка группового этапа состоится 30 сентября 2021 года.