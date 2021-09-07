Роспотребнадзор запретил в школьных столовых лапшу по-флотски, блины и колбасу

В школьных столовых запретили подачу макарон с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопчёной колбасы. Об этом напомнили в Instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопчёные колбасы", – говорится в сообщении.

Ещё школьников нельзя кормить заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой и холодными супами, грибами, салом, маргарином, паштетом и продуктами, приготовленными во фритюре.

В список также включили мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель. Из напитков в списке запрещённых оказались энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.