Роспотребнадзор запретил в школьных столовых лапшу по-флотски, блины и колбасу

В школьных столовых запретили подачу макарон с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопчёной колбасы. Об этом напомнили в Instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
"Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопчёные колбасы", – говорится в сообщении.
Ещё школьников нельзя кормить заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой и холодными супами, грибами, салом, маргарином, паштетом и продуктами, приготовленными во фритюре.
В список также включили мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель. Из напитков в списке запрещённых оказались энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.
Комментарии
Так я не понял, а в чем новость? Это испокон веков было запрещено в школьных столовых! Имитация бурной деятельности чиновников?
бурлят чиновники ой как бурлят
Пережжённое растильное масло, маргарин, красное мясо, колбаса, копчености, напитки с сахорозаменителями это нельзя.
В детстве ел по 10 яиц за раз через день, у бабушки свои куры были.
ну вы и жрать
по 10 яиц за раз
7.09.2021 14:27
ну вы и жрать
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Весь день на ногах на природе без обеда.
ааа.. ну тогда да)))
7.09.2021 14:21
- гость -
В данном случае говорится про школьное питание. Дома можно все! Я очень люблю макароны по флотски!
Вякнул очередной идиотик во власти, в перерывах от закапывания красной икрой.
Что, всё, дожились? В российских светских школах, где превалирующее большинство граждан придерживаются христианских ценностей, ввели ХАРАМ???