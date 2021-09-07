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Роспотребнадзор запретил в школьных столовых лапшу по-флотски, блины и колбасу

, ИА "Амител"
В список запрещённых продуктов также вошли яичница, студни, окрошка, грибы и сало
Фото: tveda.ru

Фото: tveda.ru

В школьных столовых запретили подачу макарон с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопчёной колбасы. Об этом напомнили в Instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопчёные колбасы", – говорится в сообщении.

Ещё школьников нельзя кормить заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой и холодными супами, грибами, салом, маргарином, паштетом и продуктами, приготовленными во фритюре.

В список также включили мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель. Из напитков в списке запрещённых оказались энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.09.2021 14:09
- гость -

Так я не понял, а в чем новость? Это испокон веков было запрещено в школьных столовых! Имитация бурной деятельности чиновников?

7.09.2021 14:12
- гость -

бурлят чиновники ой как бурлят

7.09.2021 14:21
- гость -

Пережжённое растильное масло, маргарин, красное мясо, колбаса, копчености, напитки с сахорозаменителями это нельзя.

В детстве ел по 10 яиц за раз через день, у бабушки свои куры были.

7.09.2021 14:27
- гость -

ну вы и жрать
по 10 яиц за раз

7.09.2021 14:44
- гость -

7.09.2021 14:27
ну вы и жрать
-----
Весь день на ногах на природе без обеда.

7.09.2021 14:50
- гость -

ааа.. ну тогда да)))

7.09.2021 14:54
- гость -


7.09.2021 14:21
- гость -
В данном случае говорится про школьное питание. Дома можно все! Я очень люблю макароны по флотски!

7.09.2021 15:46
- гость -

Вякнул очередной идиотик во власти, в перерывах от закапывания красной икрой.

7.09.2021 15:58
Ридэр

Что, всё, дожились? В российских светских школах, где превалирующее большинство граждан придерживаются христианских ценностей, ввели ХАРАМ???

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